Franse politie zoekt mysterieuze paardenbeulen

De dader of daders sloegen toe op verschillende plaatsen in het land. Ze verwijderden lichaamsdelen van paarden, zoals ogen of oren. Ook pony’s en ezels zouden zijn aangevallen.

De politie tast nog in het duister over het motief van de aanvallers. „Is dit een ’challenge’ op internet? Een impulsieve daad van een persoon? We onderzoeken alle mogelijkheden”, zei een politiewoordvoerder in Riom.

De politie in Lons-le-Saunier heeft burgers inmiddels via Facebook opgeroepen waakzaam te zijn in de buurt van plaatsen waar zich paarden bevinden, zoals maneges en boerderijen. Mensen krijgen het verzoek om verdacht gedrag te melden.