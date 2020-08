Trump overschaduwt ’Joe show’ in Bidens achtertuin

Aanhangers van de president staan te wachten langs de weg waar de presidentiële colonne langs zal rijden. Een van zijn fans heeft van Trump een Rambo gemaakt. Ⓒ Foto’s Telegraaf

SCRANTON - Het was de belangrijkste toespraak uit Joe Bidens lange politieke carrière, daar op de laatste avond van de Democratische conventie. En juist op de dag dat Biden de spotlight zocht, trok president Trump in Bidens geboorteplaats Scranton alle aandacht naar zich toe. Scranton ligt in de cruciale swing state Pennsylvania. Hier telt elke stem, en dus trekt Trump hier alles uit de kast.