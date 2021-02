Tante Net (92) ’s nachts door personeel ziekenhuis op straat gezet: ’Taxichauffeur mijn redder’

Mevrouw Antoinette Keepe Fransen is nog aan het bijkomen van haar late bezoek aan het ziekenhuis. Hoewel zij haar pyjama zondag al aanhad, werd zij ’s nachts om 1 uur in een taxi gezet naar huis. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De 92-jarige Antoinette Keepe Fransen zat al in haar pyjama toen zij zondagavond met de ambulance naar het BovenIJ-ziekenhuis in Noord werd gebracht vanwege hartritmestoornissen. Om 1 uur ’s nachts bleek het gelukkig mee te vallen. Van opluchting was evenwel geen sprake. Ze werd door een verpleegkundige per direct uit het ziekenhuis gezet, ondanks het onzalige uur. „Door die lieve taxichauffeur kwam alles goed. Hij was mijn redder.”