Duitsers trekken deel troepen uit Irak terug

Een demonstrant bij de ambassade van Iran in Berlijn. Ⓒ EPA

BERLIJN - Een deel van de Duitse troepen in Irak wordt verplaatst naar Jordanië en Koeweit. Reden is de oplopende spanning in het land na de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten. Dat schrijven de ministers Annegret Kramp-Karrenbauer (Defensie) en Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) in een brief aan het Duitse parlement.