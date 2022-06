Emoties lopen hoog op bij amateurfinales: vechtpartijen, vuurwerk en ongeregeldheden

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De schade in Rosmalen is groot. Ⓒ FPMB Bart Meesters

Rosmalen - Bij de laatste wedstrijden van het amateurseizoen is op verschillende sportparken de vlam in de pan geslagen. In het Brabantse Rosmalen bekogelden fans elkaar met stenen en vuurwerk en moest de massaal opgeroepen politie de boel weer op orde krijgen. De beslissende penaltyserie werd daardoor uitgesteld. En ook in Veen beleefden agenten een drukke middag door ongeregeldheden tussen supporters van SV Nootdorp en SDV Barneveld.