In augustus al tientallen doden in Japan door hitte

De afgelopen weken is het constant 35 graden of warmer geweest in Japan. Ook de komende dagen blijft het kwik rond die temperatuur hangen in het hele land. In de nacht koelt het amper af in de Japanse steden en blijft het ongeveer 30 graden.

De politie adviseert mensen om veel water te drinken, uit de zon te blijven en airconditioning te gebruiken. De meeste van de 39 overledenen waren binnen toen ze bevangen raakten door de hitte. Bij maar één persoon stond de airco aan.