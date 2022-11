Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Russen weg uit Cherson: ’Onze soldaten kunnen nu op andere fronten vechten’

Een Oekraïens kanon in de buurt van de stad Cherson, de enige provinciestad die de Russen in wisten te nemen maar na maandenlange gevechten weer achter moeten laten. Ⓒ ANP / EPA

BRUSSEL - Waar wekenlang over werd gespeculeerd, is nu een feit: de Russen trekken zich terug uit de zuidelijke stad Cherson. Ernstig gezichtsverlies voor Poetin en co. Is dit een keerpunt in de oorlog? „Het opmerkelijke is dat Zelenski had aangekondigd voor de winter Cherson in te nemen, en dat is nog gelukt ook”, aldus de Belgische Majoor en militair historicus Tom Simoens.