Herdenking Lubbers in kathedraal Rotterdam

Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. Foto: Ruud Lubbers in de Tweede Kamer in 2010. Ⓒ Dijkstra bv

ROTTERDAM - De herdenkingsdienst voor de overleden oud-premier Ruud Lubbers wordt dinsdag gehouden in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Maandag is er ook voor het publiek gelegenheid om afscheid te nemen.