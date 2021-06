BBC-journalist belaagd door woedende lockdownbetogers

Nick Watt had maandag net de kijkers van de Britse omroep op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Dat deed hij vanuit Downing Street, het politieke hart van Londe, maar daar was net een betoging tegen de maatregelen in het land gaande. De journalist moest het na zijn verslag op een lopen zetten. Boze actievoerders waren niet tevreden met de aanwezigheid van de politieke analist. Watt zette een spurt in en kon zichzelf in veiligheid brengen nabij de ambtswoning van de Britse premier.

De politie heeft dinsdagavond een man gearresteerd op verdenking van het belagen van de verslaggever. Op beelden is te zien dat een grote groep antilockdownbetogers hem achtervolgde. De actievoerders zijn tegen de verlenging van de coronaregels in het Verenigd Koninkrijk.

In een video die op sociale media circuleert, is te zien dat Watt geen kant op kan. Ook wordt hij uitgescholden. Watt redde zichzelf door achter een afzetting van de politie te vluchten. Online klinkt kritiek op de politie: agenten zouden apathisch hebben gereageerd. Een van de woedende omstanders schreeuwt hard in het gezicht van Watt, zo is te zien.

Een van de betogers is later door de politie opgepakt en moet op 29 juni voor de rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of nog meer mensen zijn of worden aangehouden. De politie vraagt om tips van het publiek. Premier Boris Johnson heeft de belaging veroordeeld op Twitter.