Duizenden kids dupe van examenfeestje 6vwo

Dat meldt RTV Utrecht. De 6vwo’ers raakten afgelopen weekend besmet na een examenfeestje met zo’n veertig genodigden. Middelbare school De Breul stuurde alle oudstejaars preventief naar huis. Op de school werden vier besmettingen geteld.

Hockeyclub Schaerweijde stelt nu 1200 kinderen teleur omdat een gering clubje zesdeklassers besmet raakte. Voorzitter Reinoud Imhof ziet geen andere optie. „We vinden dat gezondheidsrisico groter dan het belang van de kinderen om te sporten. Dus we hebben besloten om het programma van morgen eruit te halen om te voorkomen dat ouders en zusjes en broertjes en opa’s en oma’s besmet raken.”

Hij vond het wel een lastige afweging. „Je benadeelt hier heel veel kinderen mee, met name de jongste jeugd die er geen last van hebben en die niks liever willen dan hollen op het veld, omdat er een aantal besmettingen zijn in de bovenbouw van een aantal scholen. Dat is wel heel zuur voor de kleintjes.”

Voetbalvereniging Jonathan zet een streep door alle activiteiten en zegt zo’n duizend kinderen te moeten teleurstellen. Ook hockeyclub Phoenix heeft alle onderlinge jeugdwedstrijden, zo’n vijfentwintig stuks, geschrapt.