Rutte roept mensen op om zelftest te doen bij terugkomst in Nederland: ’Willen situatie zo houden’

„Het aantal besmettingen is gedaald en het aantal ziekenhuisopnames is op dit moment niet stijgend”, schetst Rutte tijdens een persmoment een redelijk positief beeld, waarbij geen reden is voor extra maatregelen. „Willen we de situatie houden zoals die is, is testen belangrijk en zelftesten ook”, voegt hij daaraan toe.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat daarom vanaf dinsdag naar iedereen een brief sturen waarmee ze gratis twee zelftesten kunnen bestellen. Het moet voorkomen dat net als volgend jaar Nederland wordt overvallen door een nieuwe coronagolf na de zomervakantie.

Rutte roept op om die tests na de vakantie te gebruiken: „Voor de eerste keer dat je weer echt onder de mensen komt, ook als je gevaccineerd bent.” Wie nog niet gevaccineerd is, krijgt het advies om zich op dag 2 én dag 5 na terugkomst te testen, bij de GGD of met een zelftest.

De premier noemt het aanbieden van de zelftests ’een bewustwordingscampagne’ voor mensen om zich te laten testen. „Het is niet zo dat de overheid verantwoordelijk is voor de verspreiding van zelftesten.”

Vrijdag persconferentie

Komende vrijdag geeft Rutte samen met coronaminister De Jonge een persconferentie over wat het kabinet vanaf 13 augustus met het coronabeleid gaat doen. In de loop van de week krijgt het kabinet daar ook advies van het Outbreak Management Team over.

Rutte wil er maandag nog niet op vooruitlopen: „Je hoopt op vrijdag te zeggen, er kan wat meer.” Maar hij voegt toe: „Ik ga nooit speculeren over wat ik denk.”