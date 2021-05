Paard op snelweg zorgt voor file bij Bergen op Zoom

Diverse automobilisten maakten bij de politie melding dat er een paard over de vluchtstrook aan het rennen was vanuit de richting van de Wouwse Tol naar Bergen op Zoom. Hoe het paard op de snelweg heeft kunnen komen is nog onbekend. Een dierenarts was snel ter plaatse en wist het paard te kalmeren.

Het dier is uiteindelijk in een paardentrailer van de snelweg gehaald. Voor zover bekend heeft het paard geen verwondingen overgehouden aan zijn avontuur.