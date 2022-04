Vlucht gemist door staking: ’Voor niks zeven uur gewacht’

Royals

Ook prins Harry in Schiphol-chaos

De chaos op Schiphol is voor een groot deel langs de vertrekkende prins Harry heengegaan. Na de afsluiting van zijn Invictus Games vliegt hij per KLM terug naar Los Angeles. De vlucht van de prins stond gepland rond 12.50 uur en is uiteindelijk met ruim tweeënhalf uur vertraging vertrokken.