ProRail: minder grote verstoringen op spoor

In de eerste zes maanden kwam 92,4 procent van de treinen op tijd op het station aan. Vorig jaar was dat 91,4 procent. Een trein is op tijd als hij binnen drie minuten of minder van de tijd zoals aangegeven in de reisplanner aankomt. 5 procent van de treinen loopt onderweg vertraging op. Als een trein vertraagd is, is dat in negen van de tien gevallen maximaal vijf minuten, becijfert ProRail.

Om iets te doen aan het aantal verstoringen heeft ProRail op de drukste trajecten speciale teams aangesteld, die onder meer met nieuwe technische innovaties zorgen dat een storing snel voorbij is. Vooral een wisselstoring heeft grote gevolgen. Daarom zijn incidentbestrijders opgeleid om wissels snel weer in de goede stand te krijgen.