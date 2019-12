Wilde goudjakhals gezien in Drenthe

Dat laat Staatsbosbeheer weten. Het spotten van de goudjakhals is bijzonder. Het dier is pas twee keer eerder in ons land gezien, in 2016 en 2017 op de Veluwe.

Het lijkt erop dat de goudjakhals bezig is aan een opmars vanuit Oost-Europa. Het dier is ook weleens gesignaleerd in Duitsland en Denemarken. Voor zover bekend zit de dichtsbijzijnde roedel in Tsjechië.

De goudjakhals (Canis aureus) is het kleine neefje van de wolf, met een spitse snuit en hoekige wangen.

Uitgebreide foto-analyse

Toen deskundigen de foto zagen op webcambeeld, twijfelden ze sterk. „De grootte van het beest viel niet zondermeer in te schatten. Dat maakte zowel een wolf als een goudjakhals kanshebber”, zo klinkt het.

Uit dit beeld is, na lang analyseren, op te maken dat het om een goudjakhals gaat. Ⓒ Cindy de Jonge-Stegink

Een ingenieuze fotoanalyse moest uitkomst brengen. De ’schofthoogte’ werd berekend aan de hand van omringende struiken, en kon vergeleken worden met foto’s van bijvoorbeeld een ree en een vos die op dezelfde camera waren vastgelegd. Omdat de schofthoogte niet meer dan 50 centimeter was, kon een wolf worden uitgesloten.

Opruimdienst

De goudjakhals klinkt angstaanjagend, maar is geen enorme jager; meer een alleseter die fungeert als ’opruimdienst van moeder natuur’. Het dier is kleiner dan de wolf en kent zijn plek naast deze ’top-predator’.

De jakhals eet kadavers en vangt muizen en ratten. Zo kan het dier de plaatselijke knaagdierenpopulatie in toom houden, aldus Staatsbosbeheer.

Deze goudjakhals werd eerder gesignaleerd, meldde de Universiteit van Wageningen in 2016. Ⓒ ANP