Jongens (13) aangehouden voor poging straatroof Drachten

Geen van de slachtoffers gaf geld aan de jonge rovers.

Bij een van de aangehouden verdachten werd thuis het voorwerp aangetroffen waarmee was geprobeerd geld afhandig te maken. Het bleek te gaan om een balletjespistool. Het wapen is in beslag genomen.

De jongens zijn vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris en vervolgens in vrijheid gesteld onder schorsende voorwaarden. Ze blijven verdachten in deze zaak.