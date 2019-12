Politie Den Haag sluit terreur niet uit

De man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd gisteren aan het einde van de middag in het centrum van de hofstad gearresteerd. Hij is daarna naar een politiebureau gebracht om hem te verhoren. De politie hoopt later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Black Friday

Tijdens Black Friday werden rond 19:45 uur twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp en een 13-jarige jongen uit Den Haag vlak voor de Hudson’s Bay op de Grote Marktstraat met een mes neergestoken. De slachtoffers werden over gebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond konden zijn, na een behandeling, naar huis gaan.

De politie begon met een grote klopjacht. Daarbij werden alle middelen die zij tot haar beschikking heeft, zichtbaar en onzichtbaar, ingezet om de verdachte te vinden.