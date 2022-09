Verbazing om lonkende vrijheid zevenvoudig moordenaar Frenkie P.: ’Niet voor niets levenslang’

„Deze inschrijving bij de kliniek is een eerste stap richting vrijlating”, zegt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. „Dat is al een stap te ver voor een veroordeelde zevenvoudige moordenaar die tot op de dag van vandaag ontkent. Ik wil en kan dat niet uitleggen aan de nabestaanden.”

Ook vanuit de PVV klinkt kritiek. „Die man heeft voor heel veel ellende en slachtoffers gezorgd, waaronder een ouder echtpaar dat beestachtig is vermoord”, zegt PVV-Kamerlid Lilian Helder. „Hij heeft niet voor niets levenslang gekregen en wat de PVV en mij als Venlose betreft, moet dat zo blijven. Geen zijroute naar vrijheid via een therapie op eigen verzoek. Achter slot en grendel laten zitten voor de veiligheid van de samenleving en uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat niet in op individuele zaken, zegt een woordvoerder van minister Weerwind. Ze wil wel wat kwijt over de procedure in het algemeen. „Als gevolg van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad hebben levenslanggestraften recht op de mogelijkheid tot herbeoordeling.”

Het volgen van een re-integratietraject betekent niet dat een gedetineerde uiteindelijk ook verlof krijgt, vertelt de woordvoerder. „Voor het re-integratietraject adviseert het Adviescollege levenslanggestraften de minister voor Rechtsbescherming. Daarbij wordt meer meegewogen, zoals de belangen van slachtoffer en nabestaanden.”

Tbs-behandeling

Het einde van ruim 28 jaar in de gevangenis nadert voor Frenkie P. (49), leider van de Bende van Venlo en veroordeeld voor zeven moorden. Hij staat op de wachtlijst van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum. Dat bevestigt zijn advocate Sjanneke de Crom. Het is de bedoeling dat de kliniek in Oostrum met de stoornissen van Frenkie P. aan de slag gaat en hem klaarstoomt voor een mogelijke terugkeer in de samenleving. De leider van de Bende van Venlo werd op 8 mei 1994 gearresteerd en later tot levenslang veroordeeld voor zeven moorden.

Uiteindelijk is het aan minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming of Frenkie P. gratie krijgt. „In theorie kan het dat hij een behandeling ondergaat en daarna terug moet naar de gevangenis. Dat is natuurlijk niet wat wij willen”, benadrukt De Crom. „Behandeling is er in mijn optiek met oog op een terugkeer in de samenleving.”