Echtpaar vindt trouwring door stom toeval na acht jaar weer terug

Bertie en Johan waren met hun kleinkinderen aan het spelen, toen hij het sieraad verloor. Ze hebben zelf destijds lang gezocht naar de ring, maar konden hem nergens vinden. „We hebben daarna nog vaak voor een juwelier gestaan voor een nieuwe, maar iets hield ons tegen.”

Toen ze woensdag een rondje maakten door Beverwijk, kwamen ze toevallig langs het speeltuintje waar een man met zijn metaaldetector aan de gang was. De drie raakten aan de praat. De zoeker, Richard de Bree, vertelde dat hij twee weken daarvoor een gouden ring had gevonden met de naam ’Bertie’ erin.

„Ik kreeg het gelijk koud”, vertelt Bertie aan Hart van Nederland. „Toen hij de datum opnoemde die in de ring stond, wisten we dat het de ring was die we acht jaar geleden zijn kwijtgeraakt.”

Richard had de ring mee naar huis genomen, nadat hij bij juweliers langs was gegaan of zij de ring herkenden. „We zijn al 42 jaar heel gelukkig getrouwd. Maar nu Johan de ring weer heeft, voel ik me weer helemaal verbonden. Het is alsof ik weer opnieuw verliefd word”, aldus een dolblije Bertie.