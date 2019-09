Aanval in Saoedi-Arabië mogelijk vanuit Irak

De leiding van de Houthi-rebellen in Jemen, waarmee Saoedi-Arabië al lange tijd in conflict is, zei na de aanval dat ze meerdere drones richting de olievelden hadden gestuurd. Dat het zou gaan om een drone-aanval, werd later ook bevestigd door de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken. Toch vermoeden regeringsmedewerkers van Saoedi-Arabië en de VS dat bij de aanval kruisraketten vanuit Irak zijn gebruikt.

Voor Amerika staat in ieder geval vast dat Iran, dat zowel de Houthi-rebellen steunt als sjiitische milities in Irak, achter de aanval zit. „Er is geen bewijs dat de aanvallen uit Jemen kwamen”, twitterde minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken, die tegelijk Iran beschuldigt van „een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld.”