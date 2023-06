Zeker vijftien doden door botsing in Canada

De botsing vond plaats op een kruising van twee hoofdwegen in de buurt van de stad Carberry in het zuidwesten van de provincie Manitoba, 170 kilometer ten westen van provinciehoofdstad Winnipeg. De crash is een van de meest dodelijke verkeersongevallen in de recente Canadese geschiedenis.

„Ongelofelijk tragisch” noemde premier Justin Trudeau het nieuws. „Ik betuig mijn diepste condoleances aan degenen die vandaag dierbaren hebben verloren en ik houd de gewonden in gedachten”, schrijft hij op Twitter.

Het busje vervoerde 25 personen. Tien mensen worden behandeld in het ziekenhuis. De mensen waren volgens een casinomedewerker op weg naar een casino in Carberry, meldt de Canadese nieuwszender CBC News. Volgens de politie waren de bestuurders van de voertuigen nog in leven. Wie de crash zou hebben veroorzaakt wilde de politie niet zeggen.