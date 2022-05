Minister Yeşilgöz woest over bedreigingen Halsema: ’Om je kapot te schamen’

„De bagger de zij in plaats daarvan over zich heen krijgt is echt om je kapot te schamen en onze club onwaardig!” De minister zegt als „Ajacied en Amsterdammer in hart en nieren” ook niets liever te willen dan een mogelijk kampioensfeest op het Museumplein. „Ik baal net als iedereen dat het niet op die plek door kan gaan.”

Bekijk ook: Mogelijke huldiging Ajax woensdag direct in ArenA vanwege tekort beveiligers

De gemeente maakte maandag bekend dat als Ajax woensdagavond de 36e landstitel in de wacht sleept, de club direct na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA wordt gehuldigd. Een feest in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Museumplein, is niet mogelijk vanwege een groot landelijk tekort aan beveiligers.

Halsema schreef later op de avond op Instagram dat ze vervolgens „bedolven” is onder bedreigingen en gescheld. Ze vroeg mensen daarop dringend: „hou je in!”

’Niet goed snik’

De minister is niet de enige die haar verontwaardiging uitspreekt over de dreigementen. Ook vanuit de gemeenteraad spreken diverse politici zich hier tegen uit. „Dit is toch absurd, niet genoeg beveiligers te vinden en dan de burgemeester - die haar best doet het te organiseren - bedreigen”, zegt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig op Twitter. „Dan ben je niet goed snik. Als Ajacied schaam ik me diep voor dit soort ’fans’.”

Volgens Halsema zijn „talloze bedrijven” gebeld, maar door het grote tekort aan beveiligingspersoneel moest de gemeente „tot groot chagrijn” samen met Ajax besluiten dat de organisatie van de huldiging niet mogelijk is op het Museumplein. De burgemeester zegt de teleurstelling te begrijpen aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. „We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.”