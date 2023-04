Premium Het beste van De Telegraaf

Nachtmerrie na drie brute overvallen in paar maanden tijd: ’Zo veel ellende voor een paar klokjes’

Door JOHN VAN DEN HEUVEL

Opsporing verzocht zond beelden uit van de gezochte verdachten van twee overvallen op Gadjradj. Ⓒ Opsporing Verzocht

PURMEREND - Ondernemer Rawi Gadjradj woont en werkt al jaren in Purmerend. Hij is succesvol, leeft in een mooi huis en heeft een leuk gezin. Zijn redelijk onbezorgde bestaan veranderde afgelopen jaar in een leven vol stress, angst en verdriet. Rawi werd binnen een paar maanden tijd drie keer overvallen door criminelen die het op zijn Rolex hadden voorzien. „Die gasten beseffen niet wat ze aanrichten.”