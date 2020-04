Toch besmettingen in Italiaans ’Asterixdorpje’

Het zogenaamde ’mysterie’ van Ferrera bleek puur geluk: dorpelingen zijn toch besmet. Ⓒ Foto EPA

ROME - De droom van het Noord-Italiaanse dorpje Ferrera Erbognone in Lombardije is uiteengespat. Terwijl vooral deze regio al anderhalve maand wordt geteisterd door het coronavirus bleef het rustige dorpje met haar 1200 inwoners hardnekkig gevrijwaard van het virus. Wetenschappers stortten zich op het plaatsje, men wilde onderzoek doen naar het bloed van de mensen. Maar helaas, de afgelopen dagen zijn er in het dorp toch drie besmettingen geconstateerd.