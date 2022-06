Vliegtuig moet uitwijken naar Corfu omdat broers liter wodka drinken en urineren

Ⓒ ANP/HH

Londen - Dat was niet bepaald een goed begin van de vakantie, voor passagiers van een Jet2-vlucht richting Kreta. Agenten hebben een man uit het vliegtuig gesleept nadat hij over zijn broer had geplast. De heren hadden meer dan een liter wodka gedronken en kregen daarna ruzie. Dat meldt The Sun.