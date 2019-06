‘Diversiteitsclubs zijn bang voor afwijkende opinies’

Amsterdam - Clubs die zich inzetten voor diversiteit zijn eigenlijk heel homogene groepen, die vooral kijken naar diversiteit in kleur, afkomst en gender, maar geen afwijkende opinies tolereren. Verder in de nieuwste aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’: waarom het dossier MH17 zo gepolitiseerd is en het nut en het verhaal van een lokpuber die pedoseksuele mannen probeert op te sporen. Abonneer je ook op de podcast via Spotify, iTunes of zoek in je eigen podcast-app naar ‘Wierd Duk’.