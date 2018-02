Explosieven in straat Nieuwegein zijn handgranaten

Verslaggever Chris Ververs is in Nieuwegein en twittert. Volg de situatie ter plaatse via de tweets onderaan dit artikel.

De beide handgranaten lagen bij een huis aan de Beatrixstraat. Dat huis was vorige week beschoten. Meerdere kogels raakten de woning, terwijl drie mensen binnen waren, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Over de achtergrond van de bewoners wil de politie niets zeggen. Er is nog niemand opgepakt.

Ⓒ Koen Laureij

De gemeente Nieuwegein heeft het huurhuis per direct gesloten. Burgemeester Frans Backhuijs „wil de veiligheid waarborgen en nieuwe incidenten voorkomen.”

De bewoners moeten drie maanden hun huis uit. Burgemeester Frans Backhuijs heeft voor de veiligheid van de buurt de woning gesloten. De bewoners moeten zelf op zoek naar onderdak. Of zij hierna weer mogen terugkeren is nog niet duidelijk. ,,Het is in elk geval duidelijk dat zij iets aantrekken dat niet goed is”, aldus Backhuijs, die niet kan zeggen of de bewoners al in beeld waren bij de politie.”

Nadat alle politielinten weer waren weggehaald, bracht de burgemeester een bezoek aan omwonenden. Die zijn geschrokken en angstig, maar vinden het fijn dat de burgervader persoonlijk langs kwam. ,,Dat dit gebeurt in ons oude, mooie Vreeswijk”, verzucht iemand. Buurtbewoners zijn bang, vertellen ze aan De Telegraaf.

Kinderen en de leraren geëvacueerd

Donderdagochtend moest een basisschool was even dicht. Na de vondst van het tweede explosief werden de kinderen en de leraren uit voorzorg geëvacueerd en werd de EOD opnieuw ingeschakeld.