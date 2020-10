'Sfeer zó intimiderend dat ministers sluiproutes moeten nemen'

In de podcast Afhameren bespreekt politiek commentator Wouter de Winther met presentator Pim Sedee de grimmige sfeer tegenwoordig rondom de Tweede Kamer. Op het Plein komen mensen bijeen, en ze intimideren politici. ,,Straks moeten politici nog met persoonsbeveiliging over straat, of moeten delen van de stad worden afgezet,'' vreest de Winther in de podcast.