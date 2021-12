Man (20) overleden na aanrijding met bestelbus in Oudkarspel

Jesse uit Noord-Scharwoude maakte deel uit van een vriendengroep van acht jongeren die, nadat ze de race van Max Verstappen hadden gekeken in café De Heerlijkheid in Oudkarspel, richting Noord-Scharwoude fietsten.

Vlak voordat ze via de Voorburggracht Oudkarspel verlieten, werden ze aangereden door een zwart bestelbusje. Vijf van de slachtoffers in de leeftijd van 20 tot 22 jaar moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en twee van de jongeren waren er slecht aan toe.

Verdachte vrijgelaten

Het busje werd niet veel later aangetroffen door de politie en een 28-jarige Langedijker is aangehouden. Hoewel hij is vrijgelaten, blijft hij wel verdachte.

Woensdagavond stak een vriendengroep uit het dorp op de plek van het drama een groot aantal kaarsen aan en werd er gebeden voor Jesse, die er het slechtste aan toe was. Vanaf het moment dat hij in het ziekenhuis lag, kwam er geen verbetering meer in zijn situatie.

Burgemeester Kompier van Langedijk noemt het ’heel verdrietig’ voor de familie dat Jesse is overleden. „We leven zeer met ze mee.”