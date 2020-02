Megaproces Marengo rond Taghi gaat verder

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Taghi komt op 6 maart apart voor de rechter. De groep wordt — in wisselende samenstelling — verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Elf verdachten zitten nog vast. Justitie beschouwt Taghi als de onbetwiste leider van de moordorganisatie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het liquideren van rivalen, verraders, afvalligen en schuldenaars.

Belangrijke troef van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de veronderstelde bende is kroongetuige Nabil B. (Bakkali). In juli werd hij voor het eerst op een openbare zitting van Marengo gehoord. B. werd daarin afgeschermd voor pers en publiek. In het verhoor kwam onverwacht boven water dat B. in het najaar van 2017 een telefoon in zijn cel heeft gehad, waarmee hij met onder anderen Taghi heeft gecommuniceerd. Het OM heeft het toestel donderdagavond in beslag laten nemen, om de inhoud ervan te kunnen onderzoeken. Kroongetuige B. zou bij meerdere liquidaties een rol hebben gespeeld. Het OM heeft hem in ruil voor zijn verklaringen een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 ipv 24 jaar cel.

Nabil B. heeft na de moord op zijn advocaat Derk Wiersum weer 2 nieuwe advocaten die tot op heden anoniem zijn. Advocaat Weski van Taghi wil weten wie het zijn. De rechtbank zal over die kwestie een beslissing moeten nemen.

Behalve de verklaringen van B. brengt het OM een grote hoeveelheid ontsleuteld berichtenverkeer tussen de verdachten als bewijs in stelling.