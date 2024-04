Dokter Anthony Fauci geeft opvallende getuigenis tijdens pandemieverhoor

Washington - Voormalige Witte Huis-adviseur dokter Anthony Fauci heeft een bijzondere verhoor afgeleverd aan het Amerikaanse Congres over de pandemie-respons van de VS. Fauci leek in het verhoor meerdere keren te wisselen van mening over de Covid-aanpak. Zo insinueerde hij bijvoorbeeld dat de Covid-19-laboratoriumlektheorie geloofwaardig kan zijn. Dit terwijl hij meer inzicht gaf in het chaotische besluitvormingsproces van de Verenigde Staten tijdens de coronapandemie, dat meldt de Britse krant The Daily Mail.

© ANP / HH Dr. Anthony Fauci