Vaccinatieplicht België ’oorlogsverklaring’ aan zorgpersoneel: dreigende stakingen

Belgisch zorgpersoneel moet voor 1 januari volledig gevaccineerd zijn, heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd. Wie op 1 april nog niet is ingeënt, mag zijn werk niet langer doen. Dan zal doorgaans ontslag volgen.

Een van de Brusselse en Waalse bonden noemt het plan een „oorlogsverklaring.” Ze vinden het niet eerlijk om zorgverleners strenger te behandelen dan anderen.

Of de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel er ook werkelijk komt, is inmiddels wat minder zeker geworden. Een van de regeringspartijen heeft zich ertegen gekeerd. Deze Franstalige sociaaldemocraten hebben nauwe banden met de vakbonden.

De bonden hebben acties aangekondigd en overleggen daarover nu met hun achterban.

Operaties van tafel

Door de pandemie moeten ook al maanden operaties in de Belgische ziekenhuizen worden uitgesteld. Zo haalde het ziekenhuis van Leuven een man bij wie een hersentumor zou worden verwijderd op het allerlaatste moment uit de operatiekamer omdat er geen plaats op de ic was. In maart was de operatie daarom ook al eens uitgesteld.

„Het is iets wat je als arts hoopt nooit te moeten doen, maar met de nieuwe coronagolf staan we opnieuw elke dag voor zeer moeilijke keuzes”, zei neurochirurg Johan Van Loon van UZ Leuven daarover op Radio 2 Vlaams-Brabant. „Er is een tekort aan bedden op de gewone afdelingen, maar ook op de intensive care.”