Vlaamse ziekenhuizen zijn voorkeursbehandeling coronapatiënt beu

De druk op de Belgische ziekenhuizen neemt door de vierde coronagolf weer toe. Afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 172 Covid-19-patiënten opgenomen, een derde meer dan de week ervoor. Volgens de jongste cijfers van de gezondheidsautoriteiten liggen er nu 1899 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 364 op de ic, een stijging van 42 procent. Dinsdag werden voor het eerst dit jaar meer dan 10.000 besmettingen op een dag geteld. Ziekenhuizen reserveren nu een kwart van hun ic-bedden voor coronapatiënten.

’Ethisch moeilijk te verantwoorden’

„Stel dat uw capaciteit echt beperkt is en het enige resterende bed is juist een van de gereserveerde Covid-bedden. En er staat een dringend acuut geval, dan gaan wij dat opnemen en in dat Covid-bed leggen”, zegt hoofdarts Kristiaan Deckers van de GZA-groep van drie ziekenhuizen op de Antwerpse zender atv. „Ik kan ethisch moeilijk verantwoorden om dat niet te doen.”

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt begrip te hebben voor „de frustratie in de ziekenhuizen: die is groot, en het is enorm hard.” Maar de keuze om geen bedden vrij te houden wijst hij af. „Als je geen bedden reserveert, liggen de Covid-patiënten straks op de gang”, zei hij in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

„De afspraken waar we het over hebben, zijn gemaakt door de ziekenhuissector zelf. Als ze het niet samen doen, stort het systeem in elkaar”, aldus de bewindsman. Vermassen verzekert dat „een Covid-19-patiënt die intensieve zorg nodig heeft, die zal krijgen.”

Door de pandemie moeten ook al maanden operaties in de Belgische ziekenhuizen worden uitgesteld. Zo haalde het ziekenhuis van Leuven vorige week een man bij wie een hersentumor zou worden verwijderd op het allerlaatste moment uit de operatiekamer omdat er geen plaats op de ic was. In maart was de operatie daarom ook al eens uitgesteld.

„Het is iets wat je als arts hoopt nooit te moeten doen, maar met de nieuwe coronagolf staan we opnieuw elke dag voor zeer moeilijke keuzes”, zei neurochirurg Johan Van Loon van UZ Leuven op Radio 2 Vlaams-Brabant. „Er is een tekort aan bedden op de gewone afdelingen, maar ook op intensieve omdat we daar opnieuw 25 procent bedden moeten vrijhouden voor Covid-patiënten.”