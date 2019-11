Twee gewonden door schietpartij en steekincident

De schietpartij was op de parkeerplaats in de buurt van een kartbaan in het westen van de stad. De politie weet dat een auto die bij de situatie betrokken was na de schietpartij naar het nabijgelegen Beuningen is gereden. Daar vond het steekincident plaats in de lokale McDonald’s .

In de zaak zijn vier verdachten, onder wie de twee gewonden. Een van de twee gewonden heeft zichzelf gemeld bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, dat daardoor ook is aangemerkt als plaats delict.