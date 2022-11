Premium Het beste van De Telegraaf

Bibberen voor strenge winter door energiecrisis: ’Kans op flinke kou in december en januari’

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Krijgen we een strenge winter? Die vraag draait doorgaans om potentiële schaatspret, maar dit jaar is het door de energiecrisis vooral een financieel vraagstuk. Want strenge wintervorst betekent hoge stookkosten, met alle gevolgen van dien voor de portemonnee en de beperkte gasvoorraad. Meer dan ooit zijn de ogen daarom gericht op de jaarlijkse seizoenverwachting van meteorologen. Weeronline waagt zich aan een voorzichtige voorspelling: met name in december en januari zou het wel eens flink koud kunnen worden.