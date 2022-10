Open Universiteit gaat in de fout: ’Masterdiploma 66 studenten ongeldig’

Heerlen - 66 studenten van de Open Universiteit in Heerlen hebben ten onrechte hun mastergraad ontvangen. De accreditatie van twee opleidingen blijkt niet in orde. De onderwijsinspectie is een onderzoek gestart. Dat meldt De Limburger.