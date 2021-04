Wegenwacht rukt vaker uit voor fietspech

Wegenwacht Gerwin Polman plakt bij Otterlo de band van de huurfiets van recreant Nicole. „Hoe mooi is het om mensen weer op weg te kunnen helpen.” Ⓒ Aldo Allessie

Arnhem - Fluitend tientallen kilometers wegtrappen zonder een pareltje zweet op het voorhoofd. Wat een zaligheid, zo’n elektrische fiets. Totdat onderweg de techniek hapert. Een kleine twintigduizend keer per jaar springt dan de Wegenwacht bij: „Ooit begonnen we als fietsersclub en nu zijn we terug bij de basis.”