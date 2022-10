We blijven nazomeren! ’Zonovergoten weekend met temperaturen tot 21 graden’

Vanaf vrijdag hebben scholen in het midden en zuiden van het land herfstvakantie. Voor hen wacht een week met prachtig herfstweer. De ANWB meldde eerder al grote drukte op de wegen te verwachten door automobilisten die naar hun vakantiebestemming rijden.

Volgens Weeronline wordt het vrijdag ongeveer 17 graden in het noorden en 20 graden in Zuid-Nederland. Uiterst zacht weer voor eind oktober: maxima van 13 of 14 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Zaterdag is het de perfecte dag voor een mooie herfstwandeling. Het wordt ongeveer 17 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden van het land. Daarbij waait een matige zuidwestenwind en aan zee is de wind vrij krachtig. Daarnaast blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van wolken en zon. Zaterdagavond koelt het weer flink af naar een graad of 12.

Zondag

Zondag wordt het nóg warmer dan zaterdag. In Zuid-Nederland wordt het ruim 21 graden. Elders wordt het 18 of 19 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden of zuidoosten. Het weerbeeld bestaat uit veel wolken en slechts af en toe zon, meldt Weeronline.

Ook na het weekend blijft het prachtig herfstweer. Maandag kan het opnieuw 21 graden worden en ook in de tweede helft van volgende week zijn er kansen op ruim 20 graden. Er zijn veel zonnige momenten, al valt er af en toe ook een bui.