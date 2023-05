Vrouw sluit zich per ongeluk op in vriescel en sterft

De temperatuur in de vriezer zou tussen de -6 en -15 graden Celsius zijn geweest, zo zegt de familie in een aanklacht tegen de restaurantketen Arby’s waar de vrouw werkte. Volgens een anonieme oud-medewerker zou de grendel van de vriezer in de vestiging in New Iberia al maanden kapot zijn en deed het management daar niets aan. De defecte grendel zou mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ongeval.

Nguyet Le was kort voor het incident op verzoek van de directie tijdelijk van een andere vestiging overgestapt naar New Iberia, waar ook haar zoon Nquyen werkte, zo schrijft The Mirror. Het was ook Nguyen die zijn moeder vond, op de vloer van de vriesruimte, in foetushouding. Ze was overleden. Het is niet bekend hoe lang de vrouw in de vriescel opgesloten is geweest. Onderkoeling lijkt de doodsoorzaak, maar er is nog geen autopsie verricht. De politie heeft echter geen reden om aan te nemen dat het hier iets anders dan een ongeval betreft.

Arby’s reageert hangende het onderzoek niet op de aanklacht.