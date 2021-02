Navalny is aangekomen in strafkolonie

De Russische autoriteiten geven advocaten en familie geen informatie over waar de gevangene naartoe wordt gebracht tot die daar is aangekomen. Navalny’s advocaat had daar vrijdag echter nog steeds geen informatie over ontvangen.

’Normale omstandigheden’

Volgens de gevangenisautoriteiten is Navalny in een gemiddeld beveiligd complex, waar hij onder „volstrekt normale omstandigheden” wordt vastgehouden en desgewenst kan werken in een fabriek. Er is geen enkel gevaar voor zijn gezondheid, beklemtonen ze, maar hij moet wel de eerste twee weken afgezonderd blijven vanwege het coronavrius.

De 44-jarige Navalny is een belangrijke opponent en criticus van het Kremlin en de miljardairs rond het bestuurlijke apparaat. Hij voert via internet campagne tegen corruptie en machtsmisbruik. Hij aast ook op het presidentschap. Navalny kreeg in 2014 na een omstreden proces een celstraf opgelegd wegens fraude, maar die werd omgezet in een voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij zou afgelopen jaar de voorwaarden echter hebben geschonden en werd in januari na terugkeer uit Duitsland opgepakt.

Rusland heeft in het verleden ver afgelegen gevangeniscomplexen gebouwd, die strafkolonies worden genoemd. Er zijn er meer dan zevenhonderd van.