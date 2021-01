Silvio Berlusconi met hartproblemen in het ziekenhuis

Berlusconi wordt deze keer behandeld in een ziekenhuis in Monaco, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De politicus woont tijdelijk in Zuid-Frankrijk en het leek zijn dokter in Milaan beter dat hij niet terug naar Italië zou komen.

Een in 2016 vervangen hartklep zorgt bij hem voor hartritmestoornissen, aldus zijn arts Alberto Zangrillo. Die was maandag al naar Zuid-Frankrijk gereisd vanwege de verslechterende toestand van Berlusconi, die tijdelijk in Valbonne bij Nice woont.

Bekijk ook: Britten massaal aan het vaccineren

Politieke crisis

„Ik ben in goede gezondheid”, liet Berlusconi later weten in een verklaring. De ondernemer, die als mediamagnaat miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier voor zijn centrumrechtse partij Forza Italia. Berlusconi liet weten dat hij in contact staat met zijn medewerkers over onder meer de politieke crisis waarin Italië verkeert. De regering is deze week gevallen over de besteding van de miljarden uit het coronaherstelfonds.