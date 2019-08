Homostel: we zijn bespuugd door chauffeur Uber

De twee stapten rond 20.30 uur in. Op de achterbank hielden ze elkaars hand vast en gaven elkaar een kus. „Dit is Amsterdam, dat is geen probleem, dachten we”, vertelt een van hen.

De chauffeur dacht daar anders over. Hij noemde de twee ’kankerhomo’s’ die moesten ’opkankeren’. „Hij werd ineens heel erg agressief en intimideerde ons.”

Bij het uitstappen werd een van de mannen in het gezicht gespuugd, vertellen ze tegen AT5. „Het voorval heeft me getraumatiseerd, als ik eerlijk ben. We zijn zo geshockeerd. We zijn vooral heel erg teleurgesteld.”

Reactie

De twee hebben aangifte gedaan en hebben bij Uber aan de bel getrokken. Dat bedrijf lanceerde een week geleden een discriminatieknop. Een dragqueen werd toen door twee Uberchauffeurs geweigerd.

Uber betreurt het incident en onderzoekt welke maatregelen moeten worden genomen. „Discriminatie is onacceptabel en gaat tegen ons beleid in. Iedereen verdient een veilige ervaring met Uber en daarom hebben we vorige week extra voorlichting naar chauffeurs gestuurd om bewustwording en goed gedrag te stimuleren.”