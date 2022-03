Marco Kroon eist excuses: ‘Mijn leven is compleet vernield’

Binnenland

Dit ging vooraf aan gijzeling Apple Store

De Nederlandse politie wordt wereldwijd geprezen voor haar optreden tijdens de gewapende gijzeling in de Apple Store in Amsterdam dinsdagavond. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven, schrijvers van het boek Liggen Blijven!, bespreken in de podcast Delt...