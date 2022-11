Amsterdamse buurt wil populaire postbode niet kwijt: ’We zijn familie geworden’

Financieel

PostNL doet verbeterd loonvoorstel: FNV ’niet enthousiast over 9%’

PostNL heeft de vakbonden een verbeterd voorstel gedaan voor een nieuwe cao. Daarin komt de loonsverhoging over een periode van twee jaar voor veel medewerkers uit op 9 procent, laat het post- en pakkettenbedrijf weten. Of het nieuwe voorstel in goede aarde valt, is nog wel de vraag. FNV dacht onlan...