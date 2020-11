Taliban roepen Biden op zich aan ’effectieve Trump-deal’ te houden

De VS vechten in Afghanistan al zo’n twee decennia tegen de radicaal-islamitische Taliban. De huidige president Donald Trump wil een einde maken aan dat slepende conflict. De deal die eerder dit jaar is gesloten, voorziet in het vertrek van Amerikaanse militairen in ruil voor veiligheidsgaranties van de Taliban.

Die afspraken hebben nog geen einde gemaakt aan het geweld in Afghanistan. De Taliban moeten ook nog met de Afghaanse regering onderhandelen over een afzonderlijk akkoord over de politieke toekomst van het land. De opstandelingen blijven ondertussen aanvallen uitvoeren.

Bekijk ook: Nog geen felicitaties uit Peking

Luister de Telegraafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen hier, hieronder of via je favoriete podcast app, zoals Apple Podcasts en Spotify.