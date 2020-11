Marechaussee meegesleurd door auto bij Eindhoven Airport

Marechaussee bij Eindhoven Airport. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

EINDHOVEN - Een marechaussee is in de buurt van Eindhoven Airport gewond geraakt doordat hij enkele meters is meegesleurd door een auto. Het slachtoffer liep letsel aan zijn been op. Een 29-jarige man uit Heusden is aangehouden voor onder andere zware mishandeling.