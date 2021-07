Ziekenhuis tikt medewerkers op de vingers na inkijken patiëntendossier

Het gaat om zes ziekenhuismedewerkers, die enkele maanden geleden het dossier inkeken van een patiënt die opgenomen werd om te overlijden, stelt het ziekenhuis in een intern bericht over het voorval. Het personeel in kwestie behandelde de patiënt niet. Zelf zeggen ze dat ze het dossier lazen „omdat ze zich betrokken voelden en/of nieuwsgierig waren”, stelt Bravis in het bericht. „Dit soort redenen zijn per definitie onrechtmatig en worden direct bestraft.”

Het ziekenhuis keurt de overtreding ten strengste af en heeft naast de waarschuwing ook gesprekken gevoerd met de zes medewerkers. „Je moet er als patiënt gewoon van uit kunnen gaan dat je gegevens alleen worden ingezien wanneer dat met je behandeling te maken heeft”, licht een woordvoerder toe. „In welk ziekenhuis dan ook.” Op welke afdeling de zes werken en in welke vestiging van Bravis, dat zes locaties heeft in West-Brabant, wil het ziekenhuis uit privacyoverwegingen niet zeggen.

In de interne boodschap drukt Bravis zijn medewerkers op het hart de privacy van patiënten niet uit het oog te verliezen, ook wanneer zij in een situatie belanden waarin „een familielid, bekende of een patiënt waar jij voor hebt gezorgd, in het ziekenhuis wordt opgenomen om te komen overlijden.”

Steekproef

Er zijn volgens de zegsman sinds dit incident aan het licht kwam geen nieuwe overtredingen opgedoken. Aanvullende maatregelen zijn volgens het ziekenhuis niet nodig. „Met die wekelijkse steekproef zit je er eigenlijk al bovenop. Je kunt er dan eigenlijk van uitgaan dat als er misbruik van wordt gemaakt, dat gelijk aan het licht komt.”

Eerder raakte het HagaZiekenhuis in Den Haag in opspraak door verkeerd en ongepast gebruik van persoonsgegevens. In 2018 kwam naar buiten dat zorgmedewerkers zonder toestemming het dossier van realityster Barbie hadden bekeken. Een medewerker werd ontslagen omdat ze patiëntgegevens in een winkelwagentje van een supermarkt liet liggen. Ze had het papier gebruikt als boodschappenlijstje.