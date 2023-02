Beruchte IS-jihadiste uit Londen krijgt Brits paspoort niet terug

Begum zorgde acht jaar geleden voor oproer door als indertijd 15-jarige naar Syrië te vluchten om haar islamitische geloofsgenoten van terreurorganisatie IS te helpen. Ze werd daar uitgehuwelijkt aan de uit Nederland afkomstige IS-strijder Yago Riedijk. Ze kreeg in korte tijd drie kinderen die alle drie stierven. Na haar aanhouding trachtte Begum terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat werd onmogelijk gemaakt doordat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Sahid Javid haar Britse paspoort introk. Begum klaagde die beslissing aan.

Ze zou als minderjarige naar Syrië zijn gesmokkeld om daar „seksueel te worden uitgebuit”, aldus haar advocaat. De Britse rechter achtte dit geloofwaardig, maar liet het gevaar voor mogelijke nieuwe terroristische activiteiten zwaarder wegen. Voor haar vertrek naar Syrië werd ze gezien als iemand die actief trachtte om vrijwilligers te vinden om met haar mee te reizen. Ze vertrok in februari 2015 naar Syrië met twee vriendinnen uit Oost-Londen. Tien dagen later trouwde ze met Riedijk, een huwelijk dat in Nederland niet wordt erkend omdat Begum minderjarig was.

Volgens de Britse rechter is Begum, die nog altijd verblijft in een opvangkamp in Syrië, niet stateloos omdat ze recht heeft op een paspoort in Bangladesh, het land waar haar ouders werden geboren. De autoriteiten daar betwisten dit omdat Begum het land nooit heeft bezocht. Hoewel de uitspraak een streep zet door de wens van Begum om terug te keren naar het land waar ze opgroeide, geven haar advocaten aan dat ze de strijd nog niet zullen opgeven. Er kan beroep worden aangetekend tegen het besluit en ook de Britse Supreme Court (Hoge Raad) zou uiteindelijk gevraagd kunnen worden een oordeel uit te spreken.

De Supreme Court oordeelde eerder dat Begum de uitspraak niet in het VK mocht afwachten. Het is tenslotte mogelijk dat haar situatie wordt voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.