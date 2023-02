Beruchte jihadiste uit Londen krijgt Brits paspoort niet terug

De vrouw is een beroemdheid in de Britse media, mede omdat ze op jonge leeftijd met twee vriendinnen naar het ’kalifaat’ van Islamitische Staat (IS) vertrok. Ze is ook al jaren een hoofdpijndossier voor bewindslieden en juristen. Begum heeft vergeefs geprobeerd toestemming te krijgen in Engeland de beroepsprocedure te mogen bijwonen. Ze heeft op den duur spijt en afkeer van het gedachtegoed van IS betuigd.

Ze is tijdens het schrikbewind van de soennitische extremisten in Syrië (2014-2019) naar de regels van IS getrouwd met een Nederlandse jihadist, Yago Riedijk, die als IS-strijder gevangen is gezet in het noorden van dat land. Het paar kreeg drie kinderen die allemaal snel zijn overleden. Begum heeft ook geprobeerd uit te vinden of ze via haar band met Riedijk naar Nederland zou kunnen gaan. Hij heeft ook spijt betuigd en gevraagd met Begum naar Nederland te mogen komen.

Volgens Begums advocaat was de vrouw als kind slachtoffer geworden van radicale vrienden en het propaganda-apparaat van IS. Ze zou naar Syrië zijn gehaald voor seksuele uitbuiting en zou als minderjarige zijn uitgehuwelijkt aan een volwassene. De vrouw moet volgens haar advocaat kunnen terugkeren naar Londen. De raadsvrouw heeft gezegd de uitspraak van de Speciale Immigratie Beroepscommissie opnieuw te zullen aanvechten en dat de strijd om het staatsburgerschap van Begum nog lang niet is gestreden.