Vader Dave: ’Natalee gedrogeerd en misbruikt’

MERIDIAN (Mississippi) - Dit is een reportage uit april 2006 De vader van Natalee Holloway, de Amerikaanse scholiere die spoorloos verdween op Aruba, toont zich nog steeds geschokt over zijn eerste ontmoeting met de politie van het Caribische eiland. „De agent die vanaf dag een op de zaak zit, wilde weten hoeveel geld ik had en vroeg: ’Hoe lang wilt u dat ik naar uw dochter blijf zoeken?’ Hij zei dat ze allang gestopt zouden zijn als het om een Arubaans meisje was gegaan.”